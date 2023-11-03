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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

Совет директоров «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля, рекомендует провести дробление акций и выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года. В компании полагают, что дивиденды, полученные основными акционерами, в числе которых «Интеррос» и «Русал», будут инвестированы внутри страны и станут способствовать росту отечественной экономики. Также «Норникель» сообщил, что уже произвел обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax). «Норникель» — крупнейший налогоплательщик в Красноярском крае и Мурманской области за период 2019-2022 гг.

Raiffeisen Bank International вряд ли успеет завершить в 2023 году процесс выхода из России. Об этом заявил глава австрийской банковской группы Йоханн Штробль. «Ранее мы называли 31 декабря в качестве возможной даты, но теперь это кажется маловероятным»,— пояснил он.

В некоторых российских регионах, в том числе в Москве, в дилерских центрах АвтоВАЗа возник дефицит базовых версий автомобиля Lada Vesta NG. В компании пояснили, что Lada Vesta в различных комплектациях в автосалонах есть, а вот базовую версию необходимо подождать.

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