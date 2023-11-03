Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, серия побед москвичей увеличилась до восьми. Матч проходил в Екатеринбурге на ДИВС «Уралочка» при пяти тыс. зрителей и завершился со счетом 73:86 (19:26; 21:14; 18:19; 15:27).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Решающий бросок, сравнявший счет на последних секундах второй четверти Фото: Александр Стародумов Шоу группы поддержки команды «Уралмаш» Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 2 Решающий бросок, сравнявший счет на последних секундах второй четверти Фото: Александр Стародумов Шоу группы поддержки команды «Уралмаш» Фото: Александр Стародумов

В первой четверти БК «Уралмаш» открыл счет броском Тайрелла Нэвелса, однако после еще одного двухочкового армейцы отыграли отставание. Далее гости стали набирать очки и сравнялись благодаря трехочковым Октавиуса Эллиса (17:17). После ЦСКА не оставлял шанса соперникам и набрал отрыв сначала в пять, а к концу четверти в семь очков. Единственный компонент, в котором москвичи были хуже за первую четверть — реализация штрафных бросков (50%).

Вторая четверть началась с обмена двухочковыми, но после трехочкового Нэвелса из «Уралмаша» армейцы пошли вперед и не позволяли хозяевам сильно сократить отрыв. Ближе к середине четверти дальний бросок Тайрелла Нэвелса практически вернул хозяев в игру, сократив отставание до одного очка. ЦСКА пытался вновь набрать преимущество, но после тайм-аутов активнее стал «Уралмаш», сделав концовке счет на табло — 40:40.

В третьей четверти трехочковый Каспера Уэйера-младшего из команды армейцев поначалу задавал тон десятиминутке, пока контратаки с очередным бросков в три очка от Октавиуса Эллиса не принес хозяевам отрыв на четыре балла. БК ЦСКА стал догоняющим, они давили соперника, вжимая игроков противника к их кольцу. Но защитные действия уралмашевцев и их игра в атаке упрочили преимущество до девяти очков. В последние минуты московский клуб резко пошел в атаку, не давая шансов на контратаки «Уралмашу», отыграв весь отрыв и даже выйдя вперед на один балл.

Четвертая четверть вновь началась с трех очков армейцев и отрыва на четыре пункта, а потом на семь. После тайм-аута хозяев игра не изменила своего хода и ЦСКА спокойно упрочил преимущество до 10 очков. В последние пять минут БК «Уралмаш» предпринял попытку отыграть счет, но не смог уменьшить отрыв и отстал на 13 баллов. Итоговый счет — 73:86.

Лучший игрок матча Жан-Шарль ЦСКА с 26 очками. У «Уралмаша» самый результативный Октавиус Эллис (20 очков).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» сыграет 7 ноября против команды «Минск» в столице Республики Беларусь.

Александр Стародумов

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