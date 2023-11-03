Кремлевский фуникулер могут открыть к лету 2024 года

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, работы по воссозданию исторического фуникулера в кремле находится на завершающем этапе, строительная готовность оценивается в 95%.

«Фуникулер планируется ввести в эксплуатацию и открыть для жителей после прохождения всех регламентных процедур, ориентировочно во втором квартале 2024 года. Стартовали его испытания, технически фуникулер работает», – пояснили в пресс-службе правительства. В настоящее время общая стоимость затрат на строительство составляет 1,358 млрд руб. Однако проектно-сметная документация проходит корректировку в госэкспертизе, по итогам которой будет определена окончательная стоимость проекта.

Кроме того, бюджету пришлось потратиться на укрепление части склона кремлевского откоса, годе рядом со стройкой подъемника произошел оползень. Противополозневые работы планируется завершить в декабре, а в следующем году выполнить благоустройство территории. Стоимость укрепления склона по смете составила почти 149 млн руб., но окончательно она будет определена государственной строительной экспертизой, уточнили в областном правительстве.

После пуска в эксплуатацию оператором фуникулера будет ГБУ «Нижегородский кремль», отдельно планируется нанять подрядчика по техническому обслуживанию оборудования. Стоимость проезда и сроки окупаемости пока еще рассчитываются.

Иван Сергеев