Главу села на Кубани осудили на 2,5 года за сруб деревьев на 20 млн рублей

Главу Лучевого сельского поселения Лабинского района приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконную рубку лесных насаждений с использованием служебного положения и мошенничество. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, действия чиновника причинили государству более 20 млн руб. ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В январе 2021 года на тот момент 51-летний глава поселения вступил в сговор с 59-летней директором унитарного предприятия, которая привлекла своих подчиненных для вырубки деревьев. Они уничтожили 383 растения, вывезли их и продали. Ущерб составил более 20 млн руб.

Кроме того, с ноября 2016 по июнь 2021 года глава села получал зарплату за фиктивно числившегося водителя администрации поселения. В результате он необоснованно получил более 700 тыс. руб.

Глава Лучевого сельского поселения и директор предприятия в зависимости от роли каждого признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения и мошенничестве (ч.3 ст. 260, ч.3 ст. 159 УК РФ). На период следствия чиновник был отстранен от занимаемой должности. В итоге суд приговорил его к 2,5 годам заключения. Экс-директора предприятия осудили на два года условно с испытательным сроком на год. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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