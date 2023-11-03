Количество отравившихся грибами в Черноземье с начала года выросло до 74

По информации управлений Роспотребнадзора в регионах Черноземья, с начала 2023 было зарегистрировано 74 случая отравления грибами, полторы недели назад было известно о 73-х. Сведения опубликовали региональные управления Роспотребнадзора. Большинство инцидентов произошло в Воронежской области, в то время как в Белгородской области санитарные врачи еще не сообщали о подобных случаях.

В Воронежской области, по данным на 6 октября, было зафиксировано 30 случаев отравлений грибами. Среди пострадавших было двое детей и 28 взрослых. Четверо совершеннолетних скончались. Большинство случаев произошло в Воронеже — 24 Наиболее часто отравления происходили после употребления сыроежек и волнушек.

В Курской области, по данным на 1 ноября, зарегистрировано 17 случаев отравления грибами с 23 пострадавшими. Среди них не менее двух детей. Последний инцидент произошел 31 октября.

В Тамбовской области, по состоянию на 21 сентября, отравились грибами 11 человек, при этом среди них нет детей младше 14 лет. Четыре случая отравления произошли в Тамбове, три — в Мичуринске, два — в Первомайском районе и один — в Рассказовском районе. Местные санитарные врачи сообщили, что заболевшие употребляли грибы разных видов в вареном, жареном и маринованном виде.

В Орловской области на 28 сентября зарегистрировано семь случаев отравления грибами, два из которых произошли среди детей. При проведении санитарно-эпидемиологических расследований было установлено, что главной причиной отравления грибами является неумение распознавать съедобные и ядовитые грибы.

В Липецкой области медики диагностировали отравление грибами у трех человек — по данным на 12 сентября. В Роспотребнадзоре рассказали, что заболевшие употребляли в пищу рядовки, свинушки и грибы неизвестных видов.

Роспотребнадзор напоминает, что одной из главных причин возникновения пищевого отравления является неправильная технология приготовления грибов. Для удаления ядовитых веществ перед жаркой или мариновкой и так далее их нужно очистить от земли, хорошо промыть в воде, замочить и отварить.

Алина Ковалева

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте