ЖК «Долина роз» в Крыму — гармоничная среда для счастливой жизни

В Судаке дали старт жилому проекту столичной ГК «Успех» и крымской компании «Перспектива»

1 ноября состоялась заливка первого куба бетона в самом масштабном проекте города Судак — жилом комплексе «Долина роз». Этот проект дал начало профессиональному союзу группы компаний «Успех» и компании «Перспектива».

Каждый девелопер применил свой уникальный профессиональный опыт, свой подход, свое видение и бэкграунд, результатом которых стал выход на рынок яркого и выделяющегося проекта в Крыму.

Группа компаний «Успех» уже более 10 лет осуществляет свою деятельность на территории Москвы, работая в партнерстве с крупными федеральными девелоперами. В 2020 году ГК «Успех» расширяет регионы своего присутствия и начинает развивать девелоперские проекты в Республике Крым. Девелопер участвует как в партнерских проектах, так и в проектах со своим земельным портфелем.

Сегодня при расширении возможностей Крыма для релокации с материковой части России и создания на полуострове передовой туристической инфраструктуры наблюдается отставание региона в плане наличия качественного, комфортного, а также удовлетворяющего потребности современного покупателя и гостя жилье, инфраструктуре и сервисе. Поэтому очень важно выбрать правильный вектор развития на полуострове, органично внедрить московские стандарты качества в реальности и потребности Крыма.

Компания «Перспектива» работает на полуострове более 10 лет, создавая одни из самых интересных в Крыму проектов бизнес и премиум-сегмента.

Девелоперские компании имеют схожую идеологию в формировании продукта, а совместные ресурсы и творческий подход, безусловно, смогут создать гармоничную среду для счастливой жизни, выгодных вложений и успешных перспектив для всех клиентов.

Финансовым партнером проекта «Долина роз» выступил банк РНКБ, который предоставил проектное финансирование, а также ипотечную программу для покупателей на максимально выгодных условиях.

ЖК «Долина роз» реализуется на 9,3 гектара в четыре строительные очереди и включает в себя: три жилых квартала и один коммерческий квартал с объектами инфраструктуры, торговыми площадями и сервисными апартаментами.

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Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Развитие Девелопмент» входит в ГК «Успех», ипотека предоставляется ПАО РНКБ банк. Застройщик ООО «Развитие Девелопмент» в ГК «Успех» с проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф. ООО «ГК «Успех». https://main.uspeh-group.com/