В Усть-Лабинском районе модернизировали три артезианские скважины

В станице Ладожской провели капремонт трех артезианских скважин. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, работы выполнили по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В летний период из-за большого водопотребления и недостаточного объема поднимаемой воды возникали перебои с водоснабжением в центральной и западной частях станицы. Ремонт скважин позволил улучшить водоснабжение для 3 тыс. жителей и обеспечить водой детский сад, две школы и дом культуры.

Скважина на улице Комсомольской много лет не работала. Еще две — на центральном водозаборе теперь работают на полную мощность. На работы выделяли более 6,8 млн руб. из краевого и местного бюджетов.

Всего в 2023 году в Краснодарском крае планируют обновить 46 скважин. 35 из них уже отремонтировали. На работы из регионального бюджета выделили 180 млн руб.

В селе Раздольном Кущевского района за 21,5 млн руб. возвели блочную котельную, которая обеспечила газовым отоплением культурно-досуговый центр. Его посещают более 360 человек.

Всего в 2023 году на Кубани планируют отремонтировать 52 котельных. Из них работы уже завершены на 46 объектах. Для 18 муниципалитетов выделили более 390 млн руб. субсидий на теплоснабжение.

Татьяна Ручкина

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