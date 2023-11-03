Умер вице-адмирал Валерий Исак

Бывший начальник Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ вице-адмирал Валерий Исак умер на 75-м году жизни. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ РФ Игорь Курдин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Исак

Фото: @RussianSubmarin Валерий Исак

Фото: @RussianSubmarin

В 1971 году Валерий Исак начал службу на Северном флоте в качестве инженера, а затем командира гидроакустической группы радиотехнической службы, которую позднее возглавил. В 1980-е его назначили командиром подводной лодки К-358.

В 1990-е Валерий Исак стал первым заместителем командующего первой флотилией атомных подводных лодок Северного флота. ГУГИ Минобороны РФ он возглавлял с 2000 по 2005 год, после чего ушел в запас. Господин Исак, в частности, руководил испытаниями атомной подводной лодки АС-12 («Лошарик»), отмечают «Известия».

Лусине Баласян