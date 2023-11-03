Отправка пассажиров на СКЖД увеличилась на 17% в январе-октябре

С января по октябрь 2023 года в границах Северо-Кавказской железной дороги было перевезено 49,4 млн пассажиров, что на 17% больше чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

По данным компании, в пригородном сообщении было отправлено 32,2 млн человек (на 17% больше, чем за 10 месяцев 2022 года), и 17,2 млн пассажиров – в дальнем следовании ( на 17% больше, чем в аналогичный период прошлого года).

Отмечается, что пассажирооборот с января по октябрь увеличился на 16% – до15,8 млрд пасс-км, включая 1,1 млрд пасс-км (+18%) – в пригородном сообщении и 14,7 млрд пасс-км (+16%) – в дальнем следовании.

Анастасия Назарова