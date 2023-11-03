На Ямале во время полета загорелся вертолет Ми-8, перевозивший пассажиров

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время полета загорелся вертолет Ми-8, летевший в Надым. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел еще 31 октября. Полет совершала авиакомпания АО «Газпром авиа» по маршруту Бованенково-Надым.

Во время полета сработала сигнализация о пожаре в главном редукторе, поэтому вертолет был вынужден совершить посадку в 40 км от Надыма. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. «Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия»,— прокомментировали в прокуратуре.

В Telegram-каналах стали распространяться видео, где люди, находившиеся на борту, пытались потушить пожар.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте