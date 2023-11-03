Сотрудника «Ленты» осудили в Петербурге на 5 лет условно за коммерческий подкуп

В Санкт-Петербурге огласили приговор приемщику по качеству в ООО «Лента» Александр Николаеву за незаконное получение денег от представителей других компаний. По решению суда он лишатся свободы сроком на 5 лет и 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 600 тыс. рублей.

В пресс-службе городской прокуратуры указали, что мужчину признали виновным по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В период с августа 2019 года по февраль 2020 года, когда Николаев работал в «Ленте», он получал средства от представителей коммерческих организаций в виде переводов на банковскую карту. Эти деньги ему начисляли за приемку свежих овощей, фруктов и цветов без особых трудностей. Общая сумма полученных средств превысила 1,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Петербурга оштрафовала компанию «Натуреза», выпускающую натуральные оболочки колбас, на 500 тыс. руб. за дачу взятки ветеринарному врачу с целью получить документы в ускоренном порядке.

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