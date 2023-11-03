В ходе СВО погиб контрактник из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погиб контрактник Кирилл Никогда из Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Кирилл Никогда служил по контракту с мая 2023 года, он был гранатометчиком мотострелкового отделения и младшим сержантом. Прощание с ним пройдет в Ярославле на Воинском мемориальном кладбище 7 ноября.

«Семья погибшего получит материальную помощь в соответствии с указом главы региона»,— подчеркнули в правительстве.

Алла Чижова