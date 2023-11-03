Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани застройщик заплатил 10 млн рублей за коррупционное правонарушение

Казанский суд оштрафовал ООО «Специализированный застройщик «Мирострой» на 10 млн руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве считают, что в 2022 году замглавы застройщика дала взятку сотруднику инспекции Госстройнадзора Татарстана в виде двухкомнатной квартире по заниженной цене.

Позже против юрлица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица, совершенное в крупном размере)

Решение суда исполнено, а штраф застройщик уже оплатил.

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...