В Казани застройщик заплатил 10 млн рублей за коррупционное правонарушение

Казанский суд оштрафовал ООО «Специализированный застройщик «Мирострой» на 10 млн руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве считают, что в 2022 году замглавы застройщика дала взятку сотруднику инспекции Госстройнадзора Татарстана в виде двухкомнатной квартире по заниженной цене.

Позже против юрлица возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица, совершенное в крупном размере)

Решение суда исполнено, а штраф застройщик уже оплатил.

"Ъ-Казань"