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На Ставрополье завершился сев озимых культур

Аграрии Ставропольского края засеяли 2 млн га озимыми культурами. Большая часть полей — 1,95 млн га засеяны зерновыми, сообщает пресс-служба правительства региона.

Самые большие посевные площади находятся в Ипатовском (147,2 тыс. га), Апанасенковском (111,4 тыс. га) и Буденновском (110,4 тыс. га) округах. Под пшеницу в этом году отведено 1,78 млн га, под ячмень — 206 тыс. га, под озимый рапс — 42,5 тыс. га.

«Использовались в основном семена отечественной селекции, что выступает гарантом хорошего урожая. Нами будет обеспечен ежемесячный мониторинг состояния озимого клина»,— цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергея Измалкова.

Анастасия Назарова

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