В Самарской области установлены температурные рекорды

В четверг, 2 ноября, в Самарской области на девяти метеостанциях установлены температурные рекорды для этого дня. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Теплее всего было в поселке Авангард Нефтегорского района, где температура воздуха достигла +15,2°С и был перекрыт максимум 1994 года. В Кинель-Черкассах побит рекорд 56-летней давности, столбик термометра там поднялся до +14,9°С. В Самаре воздух прогрелся до +14,2°С и перекрыт рекорд для этого дня, установленный в 2000 году.

Температурные максимумы для этого дня также зарегистрировали в воскресенье в Клявлино (+12,5°С), Челно-Вершинах (+12,9°С), Большой Глушице (+14,5°С), Тольятти (+13,5°С), Серноводске (+14,2°С) и на метеостанции Аглос в Волжском районе (+14,4°С).