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Коммерсантъ FM
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«Nome выработал свой особый гастрономический стиль»

Дарья Цивина — о меню ресторана

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, чем интересны итальянские блюда с паназиатскими нотками.

Фото: Nome

Фото: Nome

Ресторан Nome, пройдя долгий путь становления после открытия, наконец-то выработал свой особый гастрономический стиль. Ключевой фигурой этого процесса стал шеф-повар Александр Челмакин при активном участии основателей проекта — рестораторов Глеба Марача и Оксаны Малашкиной из Oxma Family Group.

Меню в Nome большое, разнообразное и, на первый взгляд, традиционно итальянское. Но если очень захотеть, можно распробовать и уловить в блюдах некие паназиатские нотки.

Так задумывалась кухня Nome изначально и таковой она остается по сей день. Но есть ли смысл погружаться в этот сложносочиненный ДНК-код кухни, когда можно просто получить удовольствие от неплохой еды за вменяемые деньги с хорошим обслуживанием и в удобной локации, пусть каждый решает сам.

Лично мне оказалось не так уж интересно отыскивать паназиатский след в антипасте, ризотто и пиццах, вместо того, чтобы просто попробовать авторскую «равиолину» с начинкой из яйца пашот и горячего бри, смешную крейзи-пиццу «на одного» из пухлого неаполитанского теста с сочной остро-пряной начинкой из креветок, авокадо, соуса кимчи и икры тобико и забавную пасту «карбонара», которая высыпается в тарелку из шейкера и удивляет бескомпромиссным «аль денте» и честным яичным соусом.

В числе десертов — огромная сдобная «баба» с кремом из маракуйи, которую щедро заливают джином с соком фрукта прямо во время подачи.

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