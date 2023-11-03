На Кубани план по благоустройству общественных территорий выполнили на 85%

В Краснодарском крае по плану 2023 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили почти 85% общественных территорий. Как сообщает пресс-служба администрации региона, всего в этом году планируют благоустроить 142 сквера, парка и центральных улицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Андрей Прошунин отметил, что в ноябре подрядчики проводят озеленение территорий. Работы полностью завершат до конца года. На благоустройство общественных пространств из всех уровней бюджета выделили более 4 млрд руб.

Недавно работы завершили в парке в станице Челбасской Каневского района и в зеленой зоне в поселке Рассвет Староминского района. Также благоустроили объекты в станицах и селах Новокубанского, Мостовского, Тихорецкого, Северского и других районов.

Татьяна Ручкина

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