Бизнесмен из Екатеринбурга устроил пьяный дебош на рейсе из Китая в Москву

Бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Сидякин устроил дебош в самолете, который выполнял рейс из китайского Гуанчжоу в Москву. Об этом сообщает портал Е1.ru. По его словам, он провел пять часов в отделе полиции, а в итоге его оштрафовали на 500 руб.

По данным telegram-канала Aviaincident, что инцидент произошел 2 ноября. Пьяный пассажир якобы нарушал правила поведения в самолете, в том числе угрожал авиакомпании, а его поведение создавало угрозу безопасности. Так, через два часа после вылета екатеринбуржец начал громко разговаривать, беспокоить других пассажиров и требовать алкоголь из мини-бара. Когда ему отказали, он якобы начал провоцировал экипаж на конфликты. полета.

Затем, как сообщает telegram-канал, он заявил, что у него взрывное устройство, и попытался открыть дверь самолета. Проверка показала, что ни на борту, ни в личных вещах уральца подозрительных предметов не было. Полный досмотр самолета занял один час, после чего он продолжил полет до Москвы.

По прилету в Шереметьево воздушное судно еще раз осмотрели, а пассажира не пустили на следующий рейс до Екатеринбурга.

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