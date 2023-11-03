Подрядчик ремонта амбулатории в Чебаркульском районе сорвал сроки сдачи

Капитальный ремонт врачебной амбулатории в поселке Травники Чебаркульского района не был завершен к запланированному времени. Сроки сдачи сорвал подрядчик, сообщают в правительстве Челябинской области. Завершение работ было намечено на сентябрь, но ремонт временно приостанавливали. Сейчас он идет снова, и губернатор Алексей Текслер в ходе визита поручил ускорить темпы.

«Нарушения сроков грубые, это меня не устраивает, — сказал глава региона, поставив задачу завершить ремонт к Новому году. Он поручил областному министерству здравоохранения взять объект на особый контроль.

В другом поселке муниципалитета — Тимирязевском — ситуация обратная: окончание ремонта амбулатории планировалось на конец года, однако основные работы на объекте уже завершены, подрядчику осталось лишь закончить благоустройство прилегающей территории.

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