На Кубани предприятия потребсферы увеличили оборот на 10,6%

С января по сентябрь включительно оборот предприятий потребительской сферы Краснодарского края составил почти 4,2 трлн руб. Это на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент потребсферы Кубани Фото: департамент потребсферы Кубани

Руководитель ведомства Роман Куринный отметил, что положительную динамику показали все отрасли. Оборот организаций оптовой торговли составил почти 2,3 трлн руб. (+19,4%), розничной торговли — 1,7 трлн руб. (+6,7%). Общепит увеличил оборот на 2,9%, до 84 млрд руб. Объем бытовых услуг составил 90,1 млрд руб. с ростом на 8,7%.

За девять месяцев юрлица потребительской сферы Кубани направили в консолидированный бюджет региона 46,5 млрд руб. налоговых платежей. По сравнению с прошлым годом это больше на 10,4% или на 4,4 млрд руб., в том числе акцизы на крепкий алкоголь и пиво увеличились на 17,9%, до 7,9 млрд руб.

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий увеличилась на 13%. В этом году она составляет 51,8 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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