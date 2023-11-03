Награждение лучших часов 2023 года

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Ежегодную церемонию награждения в Женеве лучших часов года часто называют «часовым “Оскаром”». 90 представленных на конкурс моделей претендуют на получение одной из 20 наград, в том числе главного приза — «Золотой стрелки». Прямую трансляцию из Женевы с русскоязычными комментариями проведет исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль»,член Академии Гран-при часового искусства Женевы Юрий Хнычкин.

Смотрите 9 ноября в 20:30 мск на сайте эксклюзивного российского медиапартнера Гран-при kommersant.ru в разделе «Стиль», а также на YouTube-канале «Коммерсантъ».