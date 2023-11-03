Аткарская швейная фабрика будет поставлять спецодежду для медучреждений

Во время выезда в Аткарский район губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил в числе прочего местные швейные цеха. «Группа предприятий занимается пошивом форменной одежды для медицинских работников», — уточнили в пресс-службе регионального правительства.

«На фабрике ведется производство полного цикла, начиная от разработки моделей до их пошива и реализации. Как рассказал директор предприятия, оборудование ежегодно обновляется, увеличиваются мощности производства. С начала этого года уже выпущено 168 тысяч изделий на внутрироссийский рынок. Продажа осуществляется через магазины и маркетплейсы», — говорится в релизе.

Господин Бусаргин обозначил, что главное — кадры. Губернатор указал на необходимость повышать зарплаты, расширять рынок сбыта и поставлять спецодежду в районную больницу в другие медучреждения региона.

Дарья Васенина

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