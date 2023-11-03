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В комтрансе рассказали о работе общественного транспорта в Петербурге в выходные

В дни ноябрьских праздников и длинных выходных — с 4 по 6 ноября —общественный транспорт в Санкт-Петербурге переходит на особый режим работы.

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Как сообщили в городском комитете по транспорту, в частности, автобусы и трамваи 4, 5 и 6 ноября будут работать по графикам воскресенья.

Также по графику выходного дня станет функционировать и петербургский метрополитен.

При этом пригородные электропоезда 4 и 5 ноября будут работать

субботы, а 6 ноября — по графикам воскресенья.

Напомним, что в ноябрьские праздники, связанные с Днем народного единства, 4 ноября, который в этом году приходится на субботу, выходные у россиян официально продлеваются на один день.

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