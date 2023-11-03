В Иннополисе средняя зарплата в 2026 году увеличится до 200 тысяч рублей

Средняя зарплата на средних и крупных предприятиях в Иннополисе в 2026 году составит 201 тыс. руб. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В этом году сумма зарплаты составляет 164 тыс. руб. В следующем по плану она вырастет до 177 тыс. руб., а в 2025-м — до 189 тыс.

Фонд зарплаты в Иннополисе в данный момент составляет порядка 14 млрд руб. В следующем году, согласно прогнозу, он вырастет до 16 млрд, в 2025-м — до 18 млрд, а в 2026-м — до 22 млрд руб.

"Ъ-Казань"