Актуальные вопросы развития суверенной экономики России обсудят на форуме в Челябинске

В Челябинске с 9 по 11 ноября 2023 года пройдет Русский экономический форум, посвященный масштабным вопросам развития суверенной экономики России в XXI веке. Его организаторами выступили правительство Челябинской области, комиссия Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», Общественная палата России и Всемирный русский народный собор.



Среди основных тем дискуссий центрального дня – 10 ноября - заявлены дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства. 10 ноября состоится центральное пленарное заседание форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России». Его модератором станет заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

9 ноября на форуме пройдут мероприятия, посвященные региональной повестке. В планарной дискуссии о приоритетах развития Челябинской области примет участие губернатор Алексей Текслер. На 11 ноября запланирован молодежный день.

"В основном на экономических форумах обсуждалось привлечение иностранных инвесторов, сегодня задача — собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране", - считает Алексей Текслер.

ДАТА: 9 - 11 ноября 2023 года

МЕСТО: Челябинск, площадки Radisson Blu Hotel и концертного комплекса «Таганай».

СПИКЕРЫ: Участники и организаторы форума