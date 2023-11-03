Жители Удмуртии звонят в 122 для записи к врачу или узнать расположение больницы

С начала 2023 года в Удмуртии служба 122 приняла более 683 тыс. звонков от местных жителей. Чаще всего обращения касались записи к врачу или вызова его на дом, а также вопросов о режиме работы и местонахождении медорганизаций. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам заместителя министра цифрового развития Удмуртии Рамиля Рязапова, на линии обращения обрабатывают 39 операторов, которые в среднем ежедневно принимают 3,4 тыс. звонков. В работе также задействуют голосовые роботы, которые могут записать на прием в МФЦ, подтвердить явку по записи и предоставить справочную информацию. С мая на сайте МФЦ также функционирует чат-бот, который получил уже более 6,9 тыс. вопросов.