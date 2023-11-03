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«Россети Тюмень» перешли на усиленный режим работы на ноябрьские праздники

Компания «Россети Тюмень» обеспечит усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период празднования Дня народного единства. Энергетики провели комплекс технических и организационных мероприятий, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в ближайшие дни.

С 3 по 7 ноября в филиалах «Россети Тюмень» организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. В праздничные и выходные дни введен режим технологической тишины: приостановлены плановые работы и переключения в электроустановках. На особом контроле специалистов – электроснабжение объектов социальной сферы.

Для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий компания организовала взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах подготовлены 193 бригады «Россети Тюмень» в составе более 900 работников и почти 400 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

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