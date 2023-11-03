Пациентку с редкой спонтанной легочной грыжей успешно прооперировали в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники Центра торакальной хирургии ГКБ №9 успешно прооперировали пациентку, страдающую спонтанной легочной грыжей. Данное заболевание встречается один раз на 30 тыс. человек, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук. Пациентку более года беспокоило патологическое выпячивание грудной клетки и боли при дыхании и кашле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Торакальные хирурги удалили грыжу и провели пластику грудной клетки. При этом использовались ткани и синтетический сетчатый материал пациентки, что позволило снизить вероятность рецидива.

Женщину выписали на шестые сутки. В настоящее время пациентке предстоит амбулаторная реабилитация и возвращение к привычной жизни.