В Тюменский район направили дополнительные оперативные бригады энергетиков

Штаб по обеспечению надёжной работы объектов электросетевого комплекса «Россети Тюмень» принял решение увеличить силы и средства оперативного реагирования в Тюменском районе. Для этих целей туда направлены дополнительные бригады.

Напомним, ранее незаконное потребление электроэнергии 20 домами спровоцировало отключение света в поселках Озерный, Озерный-2 и части села Перевалово, а затем к продолжительным восстановительным работам, также требующим ограничения электроснабжения. А уже 3 ноября были выявлены новые факты незаконных подключений, мощность потребления которых в отсутствие приборов учета и автоматических выключателей ничем не ограничена.

Сейчас в Переваловском и Мальковском муниципальных образованиях 11 бригад энергетиков (36 человек и 16 единиц спецтехники) приводят электросетевую инфраструктуру населенных пунктов в нормативное состояние. В ходе неотложных спецмероприятий энергетики устанавливают системный характер факторов, из-за которых происходят просадки напряжения в потребительской сети и перегрузки трансформаторных подстанций (ТП). Специалисты проводят неизбирательные замеры уровня напряжения и тепловизионную диагностику, которая выявляет превышение допустимых нагрузок на ТП и линиях электропередачи.

По заключению представителей администрации и ресурсоснабжающих организаций, первопричиной технологических нарушений и отклонений от нормативных параметров является отсутствие возможностей как проектирования, так и своевременного возведения коммунальной и инженерной инфраструктуры.

«Работают индивидуальные предприниматели, не зарегистрированные в качестве официальных застройщиков. Ранее в их «серых» схемах были исключены комплексные заявки на техприсоединение новых территорий, необходимые для того, чтобы свет провели к моменту заселения людей. Далее в целях наживы перестали межевать и выделять «общие» земли (так называемые «инженерные коридоры») для размещения электрических сетей. Сегодня пошли еще дальше – внаглую десятками врезают дома в действующие сети, перегружая электроустановки и оставляя без света порядочных жителей», – прокомментировал руководитель Тюменских электрических сетей Сергей Хотненко.

Тюменский район является вторым по объему ввода недвижимости муниципалитетом в регионе. Только за 2022 год здесь построено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья, а на 2023 год определены 83 площадки для индивидуального жилищного строительства. Очевидно, что изменившийся за последние 3 года до неузнаваемости рынок ИЖС в Тюменском районе требует внимания как региональной власти, так и контрольно-надзорных органов.

Со своей стороны, «Россети Тюмень» вынесут вопрос на повестку Рабочей группы при Департаменте ЖКХ Тюменской области по оценке и контролю комплексного развития инженерной инфраструктуры в целях обеспечения надежного и качественного энергоснабжения жителей Тюменской области.