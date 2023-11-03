В центре Челябинска появилась растяжка в поддержку Палестины

В Челябинске участники движения «Союз маоистов Урала» вывесили растяжку в поддержку Палестины. Об этом сообщили сами активисты в своих социальных сетях.

Плакат с надписью «Смерть империализму! Palestine will win!» появился на участке моста по улице Кирова в ночь на 3 ноября. Ранее активисты хотели провести акцию солидарности с Палестиной. По их словам, «челябинские власти незаконно отказали в согласовании пикета в защиту Палестины, сославшись на занятость всего города другими мероприятиями».

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