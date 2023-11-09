Флаговый вид

Ирбис, или снежный барс (Panthera uncia Schreber, 1775), является редким видом не только в Алтайских высокогорьях, но и во всем мире. Природоохранные организации нередко размещают это красивейшее животное на своих флагах, поэтому данный исчезающий вид называют флаговым. Охота на него во всем мире запрещена.

У ирбиса тонкое вытянутое тело, длинная шерсть и исключительно длинный хвост. С хвостом вместе он достигает длины 200 см и даже 220 см, вес самца не превышает 55 кг.

Ирбис считается переходным видом между крупными и мелкими кошками, но все-таки относится к пантерам.

Предмет охоты ирбиса — копытные, он легко справляется с добычей крупнее себя размерами, известны случаи, когда ирбис убивал кабана, втрое более тяжелого. Конкурентов среди хищников у ирбисов, можно считать, нет. В один присест он съедает 2–3 кг мяса. Недоеденную добычу, как правило, бросает.

Половая зрелость ирбисов наступает в 3–4 года, самки котятся раз в два года, в помете обычно 2–3 котенка, редко 4–5.

Живут ирбисы в природе примерно 10 лет, максимальная зафиксированная продолжительность жизни — 13 лет. В неволе известна самка, прожившая 28 лет.

Россия в ареале распространения ирбисов занимает 2–3%.