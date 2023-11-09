Суздальская вертикаль власти

В Москве представлена двухтомная монография «Археология Суздальской земли» — результат двадцатилетних археологических изысканий в Суздале и его окрестностях, Суздальском Ополье. Спектр исследований многосторонне освещает средневековую культуру и историю центрального региона Северо-Восточной Руси. Одновременно книга станет посвящением городу, который в 2024 году празднует свое 1000-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изучение элементного состава металла в центре коллективного пользования ИА РАН

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Изучение элементного состава металла в центре коллективного пользования ИА РАН

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суздальское Ополье, сохранившее свой сельский уклад со времен Средневековья, стало настоящим кладезем находок и открытий для ученых Института археологии РАН. К настоящему моменту экспедицией под руководством академика РАН Николая Макарова открыто и обследовано более четырех сотен памятников прошлого.

Медь и золото

Найдены многочисленные предметы быта, вооружения, ювелирные украшения из серебра и медных сплавов, а также уникальные артефакты — печати княжеского рода Рюриковичей, свидетельства живой и крепкой административно-экономической связи села и города. Разнообразие материалов, из которых изготовлены древние артефакты, приводит и к разнообразию методов их изучения, делая археологию полем для плодотворного взаимодействия гуманитарных и естественных наук.

Старший научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Ирина Зайцева аккуратно помещает блестящую с чернью подвеску с небольшой коррозией в резервуар лабораторного прибора, нажимает нужную кнопку, задает компьютерную программу, аппарат откачивает воздух до вакуума и на экране через пару минут появляется изображение подвески в ее естественном виде. Ученая увеличивает изображение находки и выводит его на монитор в масштабе 1:500.

«Видите? Вот эта подвеска, найденная в Суздальском Ополье в ходе экспедиции Института археологии, украшена чернью. Теоретически мы знаем, что она изготовлена из бронзы, но чтобы убедиться в этом, наводим курсор на конкретную точку… Вот! Теперь можно изучить все детали этой черни в отдельной точке, сделать ряд научных наблюдений»,— говорит Ирина Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изучение изображений знаков Рюриковичей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Изучение изображений знаков Рюриковичей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лабораторный прибор выполняет функции микроскопа и анализатора. Помещенную в резервуар очередную находку в вакуумной камере сканируют два электронных пучка. Отраженные от поверхности предмета электроны попадают в детектор, который их регистрирует, и минут через десять на экране монитора появляется результат лабораторного анализа в виде обычной таблицы. Данный артефакт с небольшой чернью, добытый в городищах под Суздалем, состоит из меди (41%) и олова (52%) с небольшой примесью железа. Однако этот результат назвать точным нельзя: поверхность всех находок из земли суздальской из-за особенности почв покрыта коррозией. Для достоверного результата необходимо этот слой удалить.

Ничего удивительного в находке нет. Почти все из них, найденные в Суздальском Ополье за последние 23 года, состояли из меди и олова, так как принадлежат к XI–XIII векам, когда до начала добычи благородных металлов золота и серебра на Руси оставалось без малого 300 лет. Поэтому артефактов из ценных металлов на столе у старшего научного сотрудника отдела средневековой археологии Института археологии РАН Нани Угулавы нет, за исключением маленького золотого крестика, тоже добытого под Суздалем.

Кто его носил, ученым выяснить пока не удалось. Однако серебро на территорию Северо-Восточной Руси в Суздаль в Х веке в виде арабских монет привозили с современных территорий Афганистана и Узбекистана, где были соответствующие рудники и велась добыча серебра. В XI веке эти рудники были выработаны и производство серебра резко упало. Тогда металлы в Древнюю Русь начали привозить уже из Чехии и Германии кораблями по Рейну. Так же привозили свинец, который уже в XI веке добывали на территории современной Польши.

С третьей попытки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На слайде — христианские предметы XI-XIII веков из металла на основе меди (крест-реликварий (энколпион), крест «скандинавского типа», иконка нагрудная с изображением святого Георгия)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На слайде — христианские предметы XI-XIII веков из металла на основе меди (крест-реликварий (энколпион), крест «скандинавского типа», иконка нагрудная с изображением святого Георгия)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Научные выводы археологических раскопок в Суздальском Ополье, которые ученые совместно с Историческим музеем проводили в течение более чем 20 лет, подробно описаны в монографии «Археология Суздальской земли». Здесь немало написано об истории русской земли и ее быте, жителях тех времен. «Книга рассказывает о находках в Суздальском Ополье за последние 23 года и имеет важное историко-культурное значение»,— говорит директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Однако эти изыскания под Суздалем были не первой попыткой разобраться в вопросах древности и быта этих мест. Первые археологические исследования начались задолго до описанных в книге событий, а именно в середине XIX века. Первым археологом, приступившим к раскопкам на этой земле, был глава Московского археологического общества граф Алексей Сергеевич Уваров, который хотел найти здесь остатки княжеских дворов. Проведя несколько месяцев на раскопках курганов на левом берегу реки Нерли, он нашел на территории Владимирской и Ярославской губерний 7757 курганных насыпей с захоронениями с богатым погребальным инвентарем и в скором времени закончил программу исследований.

Следующие масштабные археологические раскопки начались здесь возле села Гнездилово в 1980 году учеными из Института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они выяснят, что курганы возле этого села были в числе первых могильников, исследованных Уваровым. Археологи неоднократно пытались найти некрополь, но эти попытки оказывались безрезультатными.

Зато удалось найти многое другое в результате расширения географии поисков, в течение 23 последних лет их вели ученые из Института археологии РАН и Государственного исторического музея. Первая экспедиция в самом начале 2001 года началась с разведки в радиусе 20 или 30 км от Суздаля, со временем зона обследований расширялась. «На сегодня в районе Суздаля зафиксировано более 400 селищ в разных участках Ополья, и у одного села можно найти 12–15 памятников,— говорит Нани Угулава.— Памятником у археологов считается территория, на которой фиксируется культурный слой с артефактами, остатками построек или захоронениями. На Суздальской земле большая часть памятников распахивается, в таких условиях их границы фиксируются за счет того, что в распашке собираются фрагменты сосудов, украшения или предметы христианского культа, например, кресты».

Родовая печать и кистень

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свинцовая печать Юрия Долгорукого, найденная в 2023 году на селище в Суздальском районе. В книгу не вошла

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Свинцовая печать Юрия Долгорукого, найденная в 2023 году на селище в Суздальском районе. В книгу не вошла

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Изучение памятников Суздальской земли интересно хотя бы потому, что основатель Москвы и Дмитрова князь Юрий Долгорукий в 1125 году перенес центр Ростово-Суздальской земли в Суздаль, который в этом статусе просуществует до1157 года, а потом князь Андрей Боголюбский перенесет столицу во Владимир. Так или иначе, но доказательств существования активной жизни на этой земле Институт археологии РАН нашел предостаточно, и некоторые из находок, найденных даже в этом году, принадлежали Юрию Долгорукому, одному из известных русских князей, основателю Москвы и подмосковного Дмитрова, укрепителю русской государственности в XII веке.

Например, печать с неровными краями, в диаметре не больше современной пятирублевой монеты, означала присутствие власти и собственности представителей княжеской семьи Долгорукого. Она, как показали научные исследования, сделана из свинца, на одной стороне ее изображен едва различимый святой Георгий, а на обороте находится двузубец, знак Рюриковичей. Каждый правитель видоизменял символ, вносил свой вклад в изображение. Печатью в то время скреплялись документы, представляющие волю очередного правителя, она передавалась по наследству.

«Была проведена большая научная работа, доказавшая закрепления того или иного знака за князем. Вот Святой Георгий — он покровитель Юрия Долгорукого, его личный святой, его символ, как сейчас считается. Десять лет назад была найдена другая печать XII с половиной века, принадлежавшая сыну Юрия Долгорукого, Михалке. На той печати был изображен святой Георгий и архангел Михаил. Двузубца там уже нет, но покровитель его и его отца присутствует. Михалка недолго был у власти, но печать доказывает его административную активность на этой земле, а найдена она недалеко от Суздаля»,— говорит Нани Угулава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Створка энколпиона с рельефным изображением Распятия (XI век) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Фрагмент круглой застежки (фибулы) X-XI веков из медного сплава со скандинавским орнаментом. Такие предметы могут быть привнесены из Скандинавии, но также изготовлялись их копии на территории Руси Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Бронзовое украшение женского костюма X-XI веков с шумящими элементами в виде утиных лап. Технология изготовления и стиль характерны для финского населения Верхнего Поволжья Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Крест-«корсунчик» XII-XIII веков из порфирита с золотыми обкладками лопастей. Импорт, предположительно, Византия Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Створка энколпиона с эмалевым декором, XIII век. Место изготовления — Южная Русь, предположительно, Киев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Иконка-квадрифолий с эмалевыми изображениями Христа Иммануила и святого Нестора, вторая половина XII — начало XIII века. Место изготовления — Южная Русь, предположительно, Киев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Створка энколпиона с черневым изображением Распятия (XI век) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Следующая фотография 1 / 7 Створка энколпиона с рельефным изображением Распятия (XI век) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Фрагмент круглой застежки (фибулы) X-XI веков из медного сплава со скандинавским орнаментом. Такие предметы могут быть привнесены из Скандинавии, но также изготовлялись их копии на территории Руси Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Бронзовое украшение женского костюма X-XI веков с шумящими элементами в виде утиных лап. Технология изготовления и стиль характерны для финского населения Верхнего Поволжья Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Крест-«корсунчик» XII-XIII веков из порфирита с золотыми обкладками лопастей. Импорт, предположительно, Византия Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Створка энколпиона с эмалевым декором, XIII век. Место изготовления — Южная Русь, предположительно, Киев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Иконка-квадрифолий с эмалевыми изображениями Христа Иммануила и святого Нестора, вторая половина XII — начало XIII века. Место изготовления — Южная Русь, предположительно, Киев Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко Створка энколпиона с черневым изображением Распятия (XI век) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Ученые подчеркивают, что все представленные ими находки найдены не в городах, а на селищах, при этом их обладателями иногда были не крестьяне, а люди статусные, потому что наряду с обычными украшениями находили археологи не только предметы быта, но и оружие. Вот на столе лежит бронзовый кистень: его носили люди с высоким положением в обществе. Или вот найденная археологами шпора, которую в те времена носили только богатые воины.

По найденным вещам ученым удается определить принадлежность не только к социальному статусу, но и культурно-этнической общности их обладателей. Известно, что в древности на территории Суздальского Ополья и Владимирской области преобладало финно-угорское население под общим летописным названием «меря», проживавшее в Верхнем Поволжье на территории современных Ярославской, Ивановской, Владимирской, северной и восточной частях Московской и западной части Костромской областей России во второй половине I тысячелетия нашей эры. В наше время племени меря уже не существует, и лишь финно-угорские названия рек Ирмес, Урда и Москва в этих землях напоминают о его былом существовании.

Спектрометрия распространения христианства

Отдельная тема научного археологического исследования в Суздальской земле — распространение христианства среди простого населения в XI–XIII веках. Имеющиеся летописные источники и находки пока не дают ученым права утверждать, что ношение крестов в то время было массовым явлением, люди чаще носили энколпионы, небольшие ковчежцы, куда клали фрагменты мощей, смесь ладана и воска, шелковые, конопляные нити, частицы от крестного древа. Кто делал в них такие вложения, пока не понятно.

За 20 лет исследований на Суздальской земле ученые-археологи нашли порядка 300 крестов и энколпионов, и в Институте археологии РАН в свое время была спецпрограмма по изучению древностей. «Мы думаем, что все вложения делались в монастырях, сами эти кресты производились в церковных монастырских мастерских и потом распространялись оттуда по Руси. Но как они распространялись, мы ответить точно пока не можем. Возможно, их забирали по просьбе служителей церкви паломники или торговцы, которые брали кресты, ковчежцы и распространяли их по селам»,— говорит Ирина Зайцева.

Несмотря на хорошее оборудование, ученые не могут пока достоверно определить, кому принадлежала та или иная находка, зато они могут определить место, где добыли сырье для ее изготовления. Специалисты Курчатовского института вместе с учеными из Института археологии РАН изучают изотопный состав содержимого энколпионов из Суздальского Ополья.

«Была исследована конструкция энколпиона, проанализированы изотопные анализы свинца в предметах Суздальского Ополья. 55 образцов изучали внимательно, потому что нам было известно, что все они добывались не на Руси,— рассказывает Ирина Зайцева.— С помощью изотопной спектрометрии определяли источник материала, из которого сделано украшение, затем полученное значение сравнивали с данными, хранящимися в международных базах по основным месторождениям цветных металлов, которые разрабатывались в древности в Малой Азии, на Балканах, в Германии и Швеции».

Проделанная учеными из Института археологии РАН большая работа дала новые артефакты российскому музейному фонду. Через некоторое время коллекцию передадут в музейный фонд. Однако научная работа не закончена. «Впереди нас ждет еще много открытий»,— уверена Ирина Зайцева.

Анна Героева