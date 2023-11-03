В Краснодаре количество мест на муниципальных платных парковках увеличат на 2000

На муниципальных платных парковках Краснодара количество машиномест увеличат как минимум на 2 тыс. Как отметил в своем Telegram-канале мэр Евгений Наумов, это планируют сделать к 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Провел рабочую встречу в диспетчерском центре по эксплуатации муниципальных платных парковок. Здесь современное оборудование, квалифицированные специалисты, оснащение высокого уровня, но есть куда расти»,— отметил Евгений Наумов.

Краснодар занимает второе место как крупнейшее в России пространство по количеству платных парковочных мест. Город опережает только Москва. В столице Кубани работают 239 платных муниципальных парковок, рассчитанных на более чем 9 тыс. мест.

Татьяна Ручкина

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