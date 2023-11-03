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Саратовская областная дума покупает машинку для чистки обуви

Саратовская областная дума разместила на портале «Госзакупки» тендер на приобретение машинки для чистки обуви.

Цена вопроса — 12,3 тыс. руб. Заявки от потенциальных поставщиков принимают до 10 ноября, поставку разыграют 13 числа. Привезти в думу машину нужно будет в течение 10 дней с момента заключения контракта.

Аппарат для чистки обуви должен быть стальным, с щетками для предварительной очистки, полировки обуви, лотком для сбора грязи и резиновым ковриком.

Дарья Васенина

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