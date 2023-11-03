В Томске будут судить экс-адвоката за попытку выманить у клиентов 7 млн рублей

СКР довел до суда дело в отношении бывшего томского адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении следственного ведомства.

Основанием для возбуждения дела против юриста стали материалы УФСБ по Томской области. Согласно версии следствия, адвокат обманул родственников двух своих подзащитных, находившихся под стражей. Одним он предложил дать взятку представителю томского судейского сообщества за смягчение клиенту меры пресечения, другим — заплатить должностным лицам регионального управления ФСИН за перевод подзащитного из СИЗО в тюремную больницу. На подкуп он запросил 7 млн руб.

При получении первого транша в 1 млн руб. адвоката задержали. Ем вменили покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что адвокат «не имел намерений передавать деньги указанным должностным лицам и реальной возможности повлиять на их решения».

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Илья Николаев