Под Горячим Ключом в сторону Черного моря образовались пробки

Перед праздничными выходными под Горячим Ключом в сторону Черного моря образовались заторы. По данным сервиса «Яндекс Пробки», совокупно их длина составляет почти 10 км.

По данным на 14:00, основной затор наблюдается у села Хребтовое. По трассе М-4 «Дон» до 1414-го километра пробка растянулась на 7 км.

Еще одна пробка образовалась под селом Молдавановка, но уже в сторону Краснодара. Судя по карте, на этих участках ведутся дорожные работы сразу в трех местах.

В Краснодаре пробки составляют шесть баллов.

Татьяна Ручкина

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