Шакшинский мост в Уфе временно закроют 6 и 7 ноября

В Уфе из-за монтажа балок пролетного строения временно перекроют Шакшинский мост в обоих направлениях, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения будут действовать 6 ноября с 22:45 до 23:45 и 7 ноября с 02:00 до 02:45. В это время станет доступен речной паром на переправе «Князево».

Шакшинский мост протяженностью 440 м был построен в 1984 году. В настоящее время ведется его капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Венера Хисамова

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