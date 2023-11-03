Научную лабораторию медицинских полимерных материалов открыли в Дзержинске

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) открыл на базе дзержинского ООО «Окапол» научно-исследовательскую лабораторию медицинских полимерных материалов в рамках программы «Приоритет-2030», сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лаборатория займется исследованиями, разработкой, испытаниями и выводом на рынок российских медицинских изделий из полимеров. Руководителем лаборатории стала глава центра прогрессивных и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова Светлана Хаширова.

Ректор ПИМУ Николай Карякин напомнил, что полимерные изделия широко применяются в медицине. «Это шприцы, маски, дыхательные контуры и многое-многое другое. Но самое главное, это полимеры, используемые при оказании высокотехнологичной медицинской помощи: высокомолекулярные полимеры, необходимые для эндопротезирования, цементов различной степени вязкости при вертебропластике и замещении дефектов трубчатых костей, при онкологическом эндопротезировании», — подчеркнул господин Карякин.

Владимир Зубарев