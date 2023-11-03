Жителя Удмуртии будут судить за избиение до смерти своей 72-летней матери

В Удмуртии перед судом предстанет 52-летний житель Малопургинского района, которого обвиняют в избиении до смерти своей пожилой матери (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Причиной стала личная неприязнь, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Следствием установлено, что трагедия произошла 13 августа. В этот день нетрезвый мужчина и его 72-летняя мать находились в садовом доме в СНТ «Пугачево-1». Обвиняемый нанес женщине множественные удары по голове и телу, в результате которых пенсионерка скончалась.