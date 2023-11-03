Облсуд оставил под домашним арестом бывшего вице-мэра Челябинска

Челябинский областной суд не отпустил из-под домашнего ареста бывшего заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Владимира Слободского, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Решение принято на заседании 3 ноября, сообщает пресс-служба облсуда.

Сторона защиты пыталась обжаловать постановление Советского районного суда Челябинска от 10 октября о продлении меры пресечения господину Слободскому до 20 марта 2024 года. Адвокат просил назначить бывшему вице-мэру запрет определенных действий. Однако апелляционная инстанция оставила решение без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Владимира Слободского задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в апреле этого года. По версии следствия, в марте 2018 года вице-мэр подписал разрешение на возведение многоквартирного дома на улице Сулимова для одной из компаний, достоверно зная, что организация не имела законных оснований на право распоряжения земельным участком. Ущерб собственникам участка превысил 2,7 млн руб. В сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила материалы в суд. С момента задержания Владимир Слободской находится под домашним арестом.

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