Минобороны предложило сократить период возвращения на службу раненых десантников

Минобороны РФ подготовило проект, предусматривающий сокращение сроков возвращения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) на службу после ранения. Для этого ведомство предлагает внести изменения в инструкцию по направлению военных на медосвидетельствование.

Сейчас разработанный министерством документ проходит общественные обсуждения. Отмечается, что проект направлен на «сокращение сроков возвращения контрактников, служащих в ВДВ, которых выписали из больницы после травмы, ранения или заболевания, на службу».

Десантники, получившие ранения, контузии или увечья, перед возвращением на службу и получением новой должности будут проходить медкомиссию, которая определит их годность к той или иной военной-учетной специальности. После этого бойцы ВДВ смогут вновь отправиться в действующие войска, чтобы выполнять боевые задачи. Сейчас алгоритм возвращения десантников на службу после ранения в законодательстве детально не прописан, уточняют в Минобороны.

Александр Кислов