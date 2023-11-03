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На Кубани в 2023 году восстановят более 160 га леса

На территории лесного фонда Краснодарского края в текущем году планируется восстановить 160 га леса, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служб администрации Краснодарского края

По данным властей, весной саженцы были высажены в Апшеронском, Ейском, Отрадненском районах. В настоящий момент аналогичную работу ведут в Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах.

В лесах ведется работа по заготовке саженцев деревьев, в том числе, дуба черешчатого, ореха черного, сосны крымской, тополя. Собраны уже 2 т семян, до конца года планируется всего собрать 3,8 т.

В рамках акции «Сохраним лес» с сентября текущего года в регионе высажено 11 тыс. деревьев и кустарников на площади более 30 га.

Анастасия Назарова

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