Проект промпарка «Петровский» стал призером конкурса Минпромторга России

Проект создания индустриального парка «Петровской» в Ростовской области занял третье место в конкурсе Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры», сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение о строительстве индустриального парка «Петровский» в Азове было подписано в июле текущего года на Международной выставке «Иннопром-2023».

В реализацию проекта планируется вложить 400 млн руб. На площадке будет создано 300 новых рабочих мест. Начало строительства запланировано на 2025 год. Завершить работы должны до конца 2028 года.

«В индустриальном парке планируют вести серийный выпуск продукции резидентов, специализированных на рециклинге металлов, а также осваивать новые технологии литья и обработки металла и заниматься научно-исследовательской деятельностью»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова