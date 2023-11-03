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Экс-игрок футбольной сборной России арестован за покушение на сбыт наркотиков

Прикубанский райсуд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря в отношении 42-летнего Алексея Бугаева, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Футболист Алексей Бугаев, выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2004 года, обвиняется в покушении на продажу особо крупной партии наркотических веществ.

Алексей Бугаев был задержан в ночь на 28 октября на территории Кубанского аграрного университета. Полицейские, проводившие рейд по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков, обратили внимание на мужчину, который вел себя подозрительно. При досмотре в кармане его толстовки был найден пакет с порошком, который оказался наркотическим средством – производным n-метилэфедрона. В пакете находилась партия наркотика весом 485 г., что составляет особо крупный размер. По версии следствия, Алексей Бугаев достал пакет из тайника и намеревался перевезти наркотическое вещество в Сочи, чтобы там продать.

Адвокат Екатерина Макличенко сообщила «Ъ-Юг», что ее подзащитный Бугаев не признает себя виновным.

Анна Перова, Краснодар

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