В Темрюке продавца продуктового магазина обвиняют в продаже опасного алкоголя

В Темрюке против продавщицы продуктового магазина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ. 43-летняя женщина подозревается в сбыте и хранении алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

По предварительным данным следствия, женщина продавала суррогатный алкоголь в одном из магазинов поселка Кучугуры. В торговой точке она хранила более 70 коробок с 10-литровыми пакетами со спиртосодержащей жидкостью, признанной экспертами опасной для здоровья потребителей. Кроме того, в ходе обысков было обнаружено и изъято более 2 тыс. литров немаркированной алкогольной продукции.

Следствие продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Наталья Решетняк

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