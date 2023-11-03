Пензенским бизнесменам выдадут гранты до 500 тысяч по итогам собеседования

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области приглашает участников конкурса на предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физлицами до 25 лет на очное собеседование, сообщила пресс-служба ведомства.

Лица с ограниченными возможностями здоровья могут присутствовать путем подключения к видео-конференц-связи — необходимо за два дня предупредить организатора.

Остальных ждут очно в конференц-зале на седьмом этаже на ул. Некрасова, 24 в Пензе. По результатам собеседования выберут победителей, которые получат на реализацию своего проекта от 100 до 500 тыс. руб.

Дарья Васенина

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