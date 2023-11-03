«Московским клубам нужно набирать очки»

Новый тур Российской футбольной премьер-лиги может преподнести несколько сюрпризов. Самым непредсказуемым матчем называют дерби «Локомотив»—«Спартак». Команды, которые по подбору игроков должны бороться за самые высокие места, занимают в турнирной таблице седьмую и восьмую строчки. Лидирует по-прежнему «Краснодар», но «Зенит» отстает от южан всего на два очка, так что в эти выходные в футбольном чемпионате может смениться лидер. Насколько это вероятно, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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«Краснодар» начал чемпионат очень круто. В какой-то момент команда оторвалась от преследователей на восемь очков, и многие всерьез заговорили о возможном чемпионстве южан. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу команды в турнире падал серьезно — с 15 до 3, а затем начал подрастать. Прямо сейчас пари на чемпионство «Краснодара» можно взять за 4. Но, вполне возможно, эта цифра будет еще выше, так как ожидания команда Владимира Ивича не оправдала.

Так что главный претендент на победу — это по-прежнему «Зенит». Успех команды Сергея Семака в «Лиге Ставок» идет за 1,5, и вероятность такого исхода высока, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «Семак немножко переключил со второй скорости на четвертую, и "Зенит" тут же въехал, уже отставание только на два очка. Это команда, которая имеет определенный, как я это называю, рефлекс цели. Он позволяет четко понимать всем футболистам, что у них задача только одна — выиграть чемпионат». «Зенит» в рамках 14-го тура встречается в Калининграде с «Балтикой». И коэффициент 1,7 в «Лиге Ставок» на победу набравшей ход команды Семака кажется почти стопроцентным вариантом.

А вот сказать то же самое про «Краснодар» сложно, даже с учетом того, что он играет дома. Соперником южан будут «Крылья Советов». Назвать самарский клуб суперстабильным тяжело, но разброс коэффициентов в «Лиге Ставок» тут серьезный: 1,78 на хозяев и аж 4 на гостей. Но, судя по последним матчам, команды научились подстраиваться под тот футбол, который поставил «Краснодару» главный тренер из Сербии Владимир Ивич. Поэтому футбольный эксперт Дмитрий Булыкин, который поиграл и в России, и в Европе, считает, что южане могут даже в тройку не попасть: «Мощности не хватает у "Краснодару", я думаю, он еще опустится.

И если московские команды хорошо себя проявят, то команда Ивича даже на призовых местах не окажется».

Но московским клубам для полноценного возращения в чемпионскую гонку нужно набирать очки, а в предстоящем дерби «Локомотив»—«Спартак» это будет непросто. Фаворита здесь нет. Коэффициенты в «Лиге Ставок» почти одинаковые: 2,5 на «Локо» и 2,75 на красно-белых. Но предсказать исход этого противостояния нереально, уверен комментатор Александр Аксенов: «Это команды, которые обладают составами, кадровых проблем по большому счету нет. Очень многое будет зависеть, естественно, от Артема Дзюбы, который против "Спартака" будет максимально мотивирован. По-тренерски "Локомотив" сильнее. А что покажет "Спартак"? Может разнести "Локомотив" со счетом 5:0, а может и проиграть со счетом 0:4, как это было в Самаре».

Стоит сказать, что в Москве в эти выходные состоится два матча. В воскресенье, чуть раньше встречи «Локомотива» и «Спартака», ЦСКА сыграет с «Пари НН». Конечно, армейцы здесь должны побеждать, поэтому и коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» невысок — чуть выше 1,5. Но команда Сергея Юрана не просто так занимает сейчас шестое место и отстает от красно-синих всего на одно очко. Оборона нижегородцев бывает крепкой, и далеко не все смогли с ней справиться. А коэффициент на победу «Нижнего», можно сказать, запредельный — 6,6.

Без сомнения, вера в андердога — история рискованная и работает не всегда. Но, например, тот, кто в прошлом туре поверил в армейцев, которые встречались с «Краснодаром», сорвал куш. В «Лиге Ставок» было даже зафиксировано серьезное пари на победу ЦСКА. Клиент зарядил на армейцев 1,8 млн руб. и забрал почти 4,5 млн руб. Но, конечно, такие чудеса случаются не всегда. Да и на ходу сейчас красно-синие. По крайней мере, в кубке страны «Оренбург» они обыграли крупно — 3:1.

Кстати, из-за матчей кубка, которые проходили на этой неделе, стразу три встречи РПЛ были перенесены на понедельник. Так что еще один московский клуб, «Динамо», сыграет на выезде с «Сочи» в начале рабочей недели. А федеральный канал «Матч ТВ» выбрал для показа встречу «Локомотив»—«Спартак», которая начнется в 19:30 в воскресенье.