Власти Украины допустили блокировку Telegram

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские спецслужбы могут следить за украинскими пользователями через Telegram. По его словам, блокировка мессенджера на Украине возможна, но только после получения запроса украинских органов безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Скажу так: если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, поверьте, за нами не заржавеет... У меня даже такого приложения нет ни в одном моем устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и "сидят" в вашем телефоне при необходимости»,— сказал Алексей Данилов в интервью «Лига.нет».

По мнению Алексея Данилова, Telegram используют «агенты влияния, продвигающие соответствующие нарративы по заказу заинтересованных лиц». Однако на вопрос о том, планируют ли украинские власти запрещать мессенджер, он не ответил, объяснив это тем, что многие люди инвестировали в его развитие. Блокировку мессенджера Алексей Данилов допустил только в том случае, «если поступят документы соответствующих служб».

Telegram — самый популярный мессенджер на Украине. По данным украинских СМИ, с февраля 2022 года украинцы стали проводить в мессенджере в восемь раз больше времени, чем до начала боевых действий.

Анастасия Ларина