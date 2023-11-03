Сергей Лазарев, «Годунов» и «Евгений Онегин»

В Челябинске в ближайшую неделю можно увидеть шоу-концерт Сергея Лазарева, посмотреть ледовое шоу с олимпийскими чемпионами и посетить стендап Зои Яровицыной. В музее – сходить на «Ночь искусств», в театре – послушать литературные чтения «Онегина» с российскими актерами и посмотреть кукольный спектакль «Годунов». В кинотеатре – посетить премьеру фантазийного фильма «Чувства Анны». «Ъ-Южный Урал» подготовил подробный обзор культурных событий на неделю.

Концерты

На ледовой арене «Трактор» 4 ноября состоится музыкальное шоу «Аленький цветочек». Главных героев сыграют российские фигуристы и олимпийские чемпионы Алина Загитова и Дмитрий Соловьев. Сюжет сказки развернется на льду при помощи современных технологий, анимации и музыки. Стоимость билета – от 1,8 до 4,2 тыс. руб. в зависимости от места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Сергей Лазарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Певец Сергей Лазарев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На сцене «МТС Live Холла» 5 ноября выступит Сергей Лазарев со своим шоу «Я не боюсь!». Концерт включает в себя танцевальные постановки, спецэффекты, декорации и красочные костюмы. Певец исполнит как свои знаменитые хиты, так и новые песни. Цена билета – от двух до семи тыс. руб.

В конгресс-холле Центра международной торговли 5 ноября пройдет концерт звезд русского шансона — группы «Бутырка». Стоимость билета от 1,3 до 2,6 тыс. руб.

В клубе Ozz 4 ноября пройдет премьера нового альбома рок-группы Lascala в рамках их утра «Новое+Лучшее». Коллектив исполняет музыку с элементами латинского рока, электроники и альтернативы. Стоимость билета – от 1,6 до 2,5 тыс. руб. в зависимости от места.

В конгресс-холле Центра международной торговли 10 ноября пройдет стендап Зои Яровицыной. Победительница «Comedy Баттл» и продюсер шоу «Женский стендап» представит гостям новые материалы и шутки на табуированные темы. Стоимость билета – от 2,2 до 4,5 тыс. руб.

Выставки

В Государственном историческом музее Южного Урала 4 ноября пройдет «Ночь искусств». Все желающие смогут посетить выставки, творческие мастер-классы, лекции об искусстве и квесты. Стоимость входного билета – 100 руб. Программа всей ночи делится на три акта, проходящих в Зале имени архитектора Александрова, Уральском павильоне и Малом зале. Со всеми мероприятиями и ценами можно ознакомиться на официальном сайте музея.

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Евгений Миронов

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Народный артист России Евгений Миронов

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

В Концертном зале имени С. С. Прокофьева 9 ноября пройдут литературные чтения «Онегин. Лирические отступления» с участием народного артиста России Евгения Миронова и актрисы Марины Александровой. На сцене будет играть Государственный симфонический оркестр Челябинской области. Центром постановки являются не Евгений Онегин с Татьяной Лариной, а рассказчик в лице «доброго приятеля». На его «лирические отступления» хочет обратить внимание режиссер Марина Брусникина. Стоимость билетов — 2-7 тыс. руб.

В Челябинском театре кукол 10 ноября поставят спектакль «Годунов» по исторической пьесе Александра Пушкина. На сцене покажут три из 18 картин истории царствования Бориса Годунова – «Рабоцарь», «Игра в тычку», «Самарянка». Актер Александр Малышев сыграет сразу двух антагонистов – Годунова и Лжедмитрия. Сцена будет наполнена множеством бутафорских голов, при этом классических кукол зрители не увидят. Стоимость билета от 350 до 450 руб.

Кино

В кинотеатре им. Пушкина 9 ноября пройдет премьера фильма «Чувства Анны». Сюжет рассказывает о работнице пермской шоколадной фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Стоимость билета – 200 руб.

Ольга Воробьева