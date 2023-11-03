В Удмуртии выявили незарегистрированные названия рек и урочищ

В Удмуртии за последние два месяца выявили название ряда объектов, которые не зарегистрированы в каталоге географических названий. Так, в поле внимания специалистов попали реки Кузяшур, Какошка и Пизь, ручей Черный Ключ, болото Круглое, логи Подверетиха и Банновский, а также урочища Кирьяново и Маракуши. Об этом сообщает пресс-служба управления регионального Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Названия удалось установить благодаря аналоговым топографическим картам разных лет издания, справочнику по административно-территориальному делению Удмуртии и ряду других документов. По словам старшего преподавателя кафедры географии, картографии и геоинформатики института естественных наук УдГУ Александра Лекомцева, названия географических объектов часто единственный источник исторической информации о территории.

В настоящее время выявленные объекты зарегистрировали и учли в Государственном каталоге географических названий.